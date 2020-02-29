ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulunmuştu.

Çağrı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplandı.

"Dün yapılan saldırılar barışı baltalamaktadır"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ancak güvenliği tehdit altında olduğunda buna karşılık verecektir. https://t.co/bg2LhzW5uz pic.twitter.com/UK3MWQfmNF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2020

Sinirlioğlu, "Dün yapılan saldırılar barışı baltalamaktadır. Türkiye, savaş istemiyor; ancak güvenliği tehdit altında olduğunda buna karşılık verecektir. Biz sizden sorumluluk paylaşımı istiyoruz, Konsey savaş suçuna "dur" demeli. Suriye temsilcisi utanmazca sivilleri terörist olarak niteliyor. Rejimin saldırıları uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdittir." dedi.