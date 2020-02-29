Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan koronavirüsü yayılmaya devam ediyor.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüsü vaka sayısının 38’e çıktığı açıklandı.

Tespit edilen son 2 vakadan birinin Suudi Arabistanlı olduğu ifade edilirken, her ikisinin de İran’dan geldiği kaydedildi.

Bakanlık, 2 hastanın da karantina altına alındığını aktarırken, en yüksek standartlarda tedavi edildiklerini vurguladı.

Koronavirüs görülen ülkelerden gelen yolcuların muayenesi için gereken önlemlerin alındığı ifade edildi, semptom gösteren hastaların ivedilikle hastanelerin gerekli bölümlerine sevk edildi.