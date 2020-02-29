Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bahreyn'de koronavirüs tehlikesi artıyor: Vaka sayısı 38 oldu
[Fotoğraf: AA]
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 38’e yükseldiğini açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan koronavirüsü yayılmaya devam ediyor.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüsü vaka sayısının 38’e çıktığı açıklandı.
Tespit edilen son 2 vakadan birinin Suudi Arabistanlı olduğu ifade edilirken, her ikisinin de İran’dan geldiği kaydedildi.
Bakanlık, 2 hastanın da karantina altına alındığını aktarırken, en yüksek standartlarda tedavi edildiklerini vurguladı.
Koronavirüs görülen ülkelerden gelen yolcuların muayenesi için gereken önlemlerin alındığı ifade edildi, semptom gösteren hastaların ivedilikle hastanelerin gerekli bölümlerine sevk edildi.
Etiketler: Bahreyn koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:17
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