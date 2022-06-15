Floransa + The Machine'deki konserleri izleyicileri bilim insanlarını şaşkına uğratan eyleme imza attı.

Konserde izleyicilerin aynı anda zıplaması Berlinli sakinleri de sarsmayı başardı.

Cuma akşamı gerçekleşen konserde zıplayan 21 bin kişinin yarattığı sarsıntıya ilişkin Veri bilimcisi Jens Skapski "Berlin'de genellikle deprem olmaz.Bu yüzden bu konuyu araştırıyoruz" dedi.

Skapski bu büyüklükteki doğal bir depremin çoğu insan tarafından hissedilemeyeceği için, titreşimlerin büyük olasılıkla konserden kaynaklandığını söyledi.

Bilim insanları mekanın zemininin kalabalığın zıplayışını emmiş olabileceğine ve enerjiyi çevreye yayarak yerel sakinlerin sarsıntıyı hissetmesine neden olabileceğine inanıyor.