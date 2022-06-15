Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: Indy100
Berlin'de izleyiciler konserde zıplayınca deprem oldu
[Fotoğraf:AA]
Deprem yaşanmayan Almanya'nın başkenti Berlin'de, Florence + The Machine grubunu izleyen 21 bin kişinin aynı anda zıplaması yer sarsıntısına neden oldu.
Floransa + The Machine'deki konserleri izleyicileri bilim insanlarını şaşkına uğratan eyleme imza attı.
Konserde izleyicilerin aynı anda zıplaması Berlinli sakinleri de sarsmayı başardı.
Cuma akşamı gerçekleşen konserde zıplayan 21 bin kişinin yarattığı sarsıntıya ilişkin Veri bilimcisi Jens Skapski "Berlin'de genellikle deprem olmaz.Bu yüzden bu konuyu araştırıyoruz" dedi.
Skapski bu büyüklükteki doğal bir depremin çoğu insan tarafından hissedilemeyeceği için, titreşimlerin büyük olasılıkla konserden kaynaklandığını söyledi.
Bilim insanları mekanın zemininin kalabalığın zıplayışını emmiş olabileceğine ve enerjiyi çevreye yayarak yerel sakinlerin sarsıntıyı hissetmesine neden olabileceğine inanıyor.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 15:52
- 15:45
- 15:32
- 15:18
- 15:13
Sıradaki Haber
Hindistan'da heyelan: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz