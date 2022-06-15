Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece Büyük Sahra DEAŞ'ın (EIGS) üst düzey yöneticilerinden Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı.

Albakaye'nin, Gao'dakiler dahil Mali'deki çeşitli askeri yerleşkelere birçok saldırı düzenleyen ve doğaçlama patlayıcı cihazlar kuran ağları yönettiği bilgisi paylaşıldı.

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı ileri sürülen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu bilgisi verildi.

Malili yetkililere devredilecek

Fransız basınında da Albakaye’nin birkaç gün sorgulandıktan sonra Mali yetkililerine devredileceği vurgulandı.

Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.