Hint basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, Guwahati'de önceki gece başlayan yağışların, sellerin yanı sıra kentin en az 5 bölgesinde toprak kaymalarına yol açtığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, Guwahati'nin yüksek kesimlerindeki 366 noktada toprak kayması meydana geldi.

Guwahati'nin Boragaon bölgesinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığı kaydedilen açıklamada, evde bulunan 4 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yağışların süreceği açıklandı

Böylelikle, ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelerde nisandan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde insanların dizlerini aşan su seviyesinde yollarda ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yağışların süreceği açıklaması yapıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletleri için kırmızı, Arunaçal Pradeş eyaleti için de turuncu alarm uyarısında bulunulurken, risk 17 Haziran'a kadar sürecek.

Maharaştra'da seli sensörler haber verecek

Diğer yandan ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde Kalyan-Dombivli kenti yerel yönetimi, sele karşı uyarı sistemi kurdu.

Daha önce sık sık su taşkınlarının yaşandığı 10 bölgeye "sel sensörleri" yerleştirildi.

Şiddetli yağışlarda yetkililer, suların belli bir seviyeyi aştığından sensörler aracılığıyla haberdar olacak.

Böylelikle, sele karşı gerekli önlemlerin alınması ve bölge halkının uyarılması sağlanacak.

Bangladeş

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş'in Kurigram bölgesi, komşu Hindistan'dan akan nehirlerin taşması sonucu sular altında kaldı.

Kurigram'ın farklı bölgelerinde son günlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle en az 50 bin kişi mahsur kaldı, birçok yol ulaşıma kapandı.

Taşkın, 32 okulda eğitim öğretime ara verilmesine ve 283 hektarlık tarım alanının zarar görmesine yol açtı.