Almanya'nın başkenti Berlin'de, polise yeni yetkiler veren düzenleme için ilk adım atıldı.

Berlin eyaletini yöneten koalisyon partileri, 17 maddelik yetki yasası için uzlaşmaya vardı.

Buna göre, Berlin polisi, şüphelileri yakın takibe alabilecek.

Şüpheli kişinin cep telefonu dinlenip mesajları kontrol edilebilecek.

Polisin bunu yapabilmesi için yine de yargıç kararı gerekecek.

Somut delil gerekmiyor

Mevcut yasada bir şüphelinin takibi için somut delil olması gerekirken, yeni düzenlemede Berlin Emniyet Amiri'nin başvurusu yeterli olacak.

Berlin Emniyet Amiri, potansiyel tehlike gerekçesiyle yargıçtan takip kararı alabilecek.

Düzenlemede tartışılan, şüphelinin takibi sırasında diğer cep telefonu kullanıcılarının da etki alanına girerek dinlenmesi.

Bu gibi durumlarda, söz konusu teknoloji uygulamasına takılan ancak şüpheli olmayan kişiye bilgi verilecek.

Düzenleme, 2018 yılında Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde hayata geçirilmiş ve büyük protestolara neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber