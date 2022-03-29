Benin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Talon'un, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen seçimle UEMOA'nın başına seçildiği duyuruldu.

Böylece Batı Afrika ülkesi Benin, ilk kez bölgesel bir örgütün yönetimine geçmiş oldu.

UEMOA'nın başında daha önce Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore bulunuyordu.