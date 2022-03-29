Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benin'den bir ilk: UEMOA'nın başına Talon geçti
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'nin (UEMOA) başına Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon seçildi. Benin, ilk kez bölgesel bir örgütün yönetimine geçmiş oldu.
Benin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Talon'un, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen seçimle UEMOA'nın başına seçildiği duyuruldu.
Böylece Batı Afrika ülkesi Benin, ilk kez bölgesel bir örgütün yönetimine geçmiş oldu.
UEMOA'nın başında daha önce Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore bulunuyordu.
Etiketler: Afrika
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