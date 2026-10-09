Belediye başkanlığı seçimini Hitler Mussolini kazandı

Flores, 229 oy alarak oyların yüzde 34,5'ini elde etti.

En yakın rakibi Gaspar Benilde Osorio Zambrano ise yaklaşık yüzde dört farkla gerisinde kaldı.

Flores, sosyal demokrat ve merkez sol kulvarda yer alan Ahora Nación partisi çatısı altında yarıştı.

Adolf Hitler ve Benito Mussolini ile aynı adları taşıyan siyasetçi, ironik bir şekilde onların ideolojilerinden oldukça uzak bir siyasi çizgide bulunuyor.

Peru politikasında sıra dışı isimler yaygın

Flores'inki gibi dikkat çekici isimler Peru'da ve özellikle siyaset alanında ilk kez karşılaşılan bir durum değil.

2018 yılında Yungar kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini Hitler Guesclin Alba Sánchez kazanmıştı.

Babasının kulağa "yabancı ve ilginç" geldiği gerekçesiyle bu ismi verdiğini belirten Sanchez, durumu öğrendikten sonra kendisini "iyi Hitler" olarak adlandırmıştı.

O dönemki rakiplerinden birinin adının ise Sovyet lideri Vladimir Lenin'i anımsatan Lennin olması dikkat çekmişti.