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Dünya
AA 10.09.2023 16:59

Belçika'dan deprem nedeniyle Fas'a nakdi ve ayni yardım

Belçika, deprem felaketiyle sarsılan Fas'a nakdi ve ayni yardım göndermeye hazırlanıyor.

Belçika'dan deprem nedeniyle Fas'a nakdi ve ayni yardım
[Fotograf: AA]

Belçika Federal Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada depremzedelere yardım ve yeniden inşa çabaları için 5 milyon avro ayrıldığını duyurdu.

Gennez, ayrıca Fas'tan talep gelmesi halinde gönderilmek üzere Belçika Acil Müdahale Ekibi (B-FAST) üyelerinden oluşan sağlık biriminin hazırlandığını bildirdi.

Öte yandan Kızılhaç'a bağışta bulunulması için bir hesap numarası belirlendi.

Fas'ta deprem felaketi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas'ta deprem felaketi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Fas kökenlilerin yoğunluklu yaşadığı Brüksel, Evere, Koekelberg, Molenbeek, Anderlecht ve Sint-Gillis belediyelerinde yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı.

12 Eylül itibarıyla çadır, şilte, hijyenik malzeme, battaniye ve hatta acil durum jeneratörü gibi malzemeler, Anderlecht'teki depoda toplanacak.

11,5 milyon nüfuslu Belçika'da 500 bin civarı Fas asıllı vatandaş yaşıyor.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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