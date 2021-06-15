Belçika'dan 10 yıldır oturma izni alamayan, üniversite yemekhanelerinde, kiliselerde yaşamaya çalışan Faslı, Afganistanlı, Pakistanlı 400 belgesiz göçmen açlık grevi başlattı.

"Şehirde fareler gibi yaşıyoruz" diyen göçmenler, kaçak işçi konumunda olduklarını, çocuklarının okula gidemediğini, yeteri kadar beslenemediğini vurguluyor.

Avrupa'nın kalbinde yaşam savaşı veren ve koşullarının düzenlenmesini isteyen göçmenler, başvurularını inceleyecek bağımsız bir komite kurulmasını istiyor.

Belçika Göçmenlik Bürosu yetkililerine göre ise, göçmenler oturma izni için gerekli prosedürleri tamamlamıyor.

Yetkililer, göçmenlerin, "Her ne gerekçeyle olursa olsun ülkeye giriş yapalım, sonrasını hallederiz" düşüncesiyle hareket ettiklerine dikkati çekiyor.

Ocak ayında da eylem başlatan belgesiz göçmenler, eylemi, yetkililerden çözüm bulunacağına dair aldıkları söz üzerine sonlandırmışlardı.