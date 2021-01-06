Olay Belçika'nın Anvers kentinde yaşandı.

Ekim ayında, endoskopi ve kolonoskopi cihazlarının gerekli şekilde temizlenmediği ortaya çıktı.

Bu cihazlar ile muayene edilen 110 hastanın, hepatit ya da AIDS'e yol açan HIV virüsü kapmış olabilecekleri açıklandı.

Hastane, virüslerin kuluçka dönemini de hesaba katarak, muayene edilen hastalara, gerekli testlerden geçmeleri için mektup gönderdi.

110 hastaya, hepatit ya da HIV virüsü bulaşıp bulaşmadığının saptanması için kan testi ile birlikte koronavirüs testi de yapılacak.