Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika'da sağlık skandalı: 110 hasta hepatit ya da HIV kapmış olabilir
Belçika’da bir hastanede hijyen skandalı yaşanıyor. İyi temizlenmeyen tıbbi cihazlar yüzünden 110 kişinin, hepatit veya HIV virüsü kapmış olmasından endişe ediliyor. Söz konusu kişilere kan testi ve koronavirüs testi yapılacak.
Olay Belçika'nın Anvers kentinde yaşandı.
Ekim ayında, endoskopi ve kolonoskopi cihazlarının gerekli şekilde temizlenmediği ortaya çıktı.
Bu cihazlar ile muayene edilen 110 hastanın, hepatit ya da AIDS'e yol açan HIV virüsü kapmış olabilecekleri açıklandı.
Hastane, virüslerin kuluçka dönemini de hesaba katarak, muayene edilen hastalara, gerekli testlerden geçmeleri için mektup gönderdi.
110 hastaya, hepatit ya da HIV virüsü bulaşıp bulaşmadığının saptanması için kan testi ile birlikte koronavirüs testi de yapılacak.
Etiketler: Belçika Sağlık Çalışanları HIV
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