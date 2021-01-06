Batı Afrika ülkesi Mali'de bir düğün kana bulandı.

Mopti bölgesindeki Bounti köyünde yerel halkın kutlama için toplandığı

sırada bir helikopterle hava saldırısı düzenlendi.

Aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 sivil hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı.

Saldırının ardından, gözler son 10 günde bölgede 5 askerini kaybeden Fransa'ya çevrildi.

Hava saldırısının, Sahel bölgesinde operasyon düzenleyen Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Ancak Fransız Genelkurmay Başkanlığı iddiaları reddetti.

Fransa'nın bölgede birkaç gündür terörist varlıkların bulunduğu noktalara operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hedeflerin çok iyi tespit edildiği ve hata yapmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.

Operasyonda teröristlerin öldürüldüğü vurgulandı..