Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin 5 bölgesinde 234 noktada orman yangınları çıktığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Hizmeti İdaresi, Samegrelo, İmereti, Acara, Raça Leçkhumi-Kvemo Svaneti ve Şida Kartli bölgelerinde son 24 saatte 234 noktada orman yangınlarının tespit edildiğini açıkladı.
Ülke genelinde yüzlerce itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılırken, 223 noktadaki yangının söndürüldüğü, 11 noktada ise söndürme çalışmaları sürdüğü açıklandı.
Abhazya'daki yangınlar
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya bölgesinde de dün başlayan orman yangınları sürüyor.
Gürcü basınındaki bilgilere göre, Abhazya'nın Gali bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında birkaç ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Orman Yangını
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