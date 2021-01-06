İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Hizmeti İdaresi, Samegrelo, İmereti, Acara, Raça Leçkhumi-Kvemo Svaneti ve Şida Kartli bölgelerinde son 24 saatte 234 noktada orman yangınlarının tespit edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde yüzlerce itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılırken, 223 noktadaki yangının söndürüldüğü, 11 noktada ise söndürme çalışmaları sürdüğü açıklandı.

Abhazya'daki yangınlar

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya bölgesinde de dün başlayan orman yangınları sürüyor.

Gürcü basınındaki bilgilere göre, Abhazya'nın Gali bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında birkaç ev kullanılamaz hale geldi.