Ülkede çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlandı.

Madhya Pradeş eyaletinde son 10 günde yüzlerce karga, Hint balıkçıl kuşu ve güvercin virüs sebebiyle telef oldu. Eyaletin bazı bölgelerinde yumurta satışı yasaklandı.

Kerala eyaletinde, 12 bin kadar ördek telef oldu, 36 binden fazla kuş itlaf edilecek.

Gucerat ve Rajasthan eyaletlerinde ölü kargalar ile diğer yabani kuşlarda kuş gribi tespit edildi.

Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri, bölgede salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı.

Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.