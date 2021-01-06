Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin topraklarında sivillere yönelik işlediği suçlara, Tel Abyad ilçesinde bir yenisi daha eklendi.

Bu kez terör saldırısının hedefi, 10 yaşındaki Vasık ve 14 yaşındaki Muhammed isimli iki kardeş oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teröristler, Barış Pınarı Harekatı alanına sızarak, cephe hattının hemen 200 metre kuzeyinde sivillerin tarlalarına giderken kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi.

Teröristler, tarlasını sulamaya giden ailenin kamyonetinin geçtiği sırada uzaktan kumandayla bombayı patlattı. Hain tuzak 2 çocuğu hayattan kopardı.

Patlamanın ardından kamyonetin şoförü ise bölgede bulunan Mehmetçiğin müdahalesiyle kurtarıldı.

Suriyeli baba çocuklarının mezarında gözyaşı döküyor

Evlatlarını kaybeden Mahmut El Şeyh ile pazartesi toprağa verdiği iki çocuğunun mezarı başında gözyaşı döküyor.

El Şeyh, terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak, evlatlarını kaybettiği o kara günü anlattı:

"Aramızda en fazla 100 metre mesafe vardı. Mayın mı patladı roket saldırısı mı oldu bilemiyorum. İki evladım şehit düştü. Bu masum çocukların günahı nedir? Ne elimizde silah var ne de savaşa gidiyoruz. Ekmeğimizin peşinden koşuyorduk. Tarlamızı sulayacaktık. Hangi dinde, hangi mezhepte çocukların öldürülmesi yazıyor?

Çocuklarımın her şeyini hatırlıyorum. Onlar kanımdan canımdan bir parçadır. Dün gece uyuyamadım içimde bir yangın vardı. Oğlum, motosikleti kullanmakta ısrarlıydı. Ben hep reddettim. Git araca bin dedim."