Ülkede, Bali Adası’nın yanı sıra başkent Cakarta’nın yer aldığı Cava Adası’ndaki tüm eyaletlerde yeni kurallar geçerli olacak.

Buna göre, ibadethaneler azami yüzde 50, iş yerleri ise yüzde 25 kapasite ile hizmet verebilecek.

Eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan sürdürülecek.

Alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi yeme içme yerleri saat 19.00’a kadar açık olabilecek.

Söz konusu tedbirler 11-25 Ocak tarihlerini kapsayacak.

Yatak doluluk oranı artıyor

COVID-19 aktif vaka oranının yüzde 14’e ulaştığı ülkede, özellikle Cava Adası’ndaki bölgelerde hastanelerdeki yatak doluluk oranı ortalama yüzde 70 civarında bulunuyor.

Ülke genelinde aşılama 14 Ocak'ta başlayacak, öncelikle sağlık çalışanları aşılanacak.

Endonezya'da bugüne kadar 779 bin 548 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 109’a yükseldi, 645 bin 746 kişi iyileşti.