Los Angeles, haftalardır COVID-19'a karşı acımasız bir savaş veriyor .

Geçtiğimiz hafta COVID-19 için test edilen her beş kişiden birinin testi pozitif çıktı. Sağlık yetkilileri bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde, enfeksiyon sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

30 Kasım'da yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı 2 Ocak'ta 800 bine yükseldi.

Yetkililer, şu anda COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 7 bin 600'den fazla kişi olduğunu ve bunların yüzde 21'ini yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi.

Los Angeles County Acil Sağlık Hizmetleri Ajansı (EMS) ambulans ekiplerini, hayatta kalma şansı çok az olan hastaları hastaneye nakletmeme talimatı verdi.

Aynı zamanda sağlık çalışanlarına oksijen kullanımı konusunda da dikaktli olunması gerektiği söylendi ve "Oksijen satürasyonu yüzde 90'ın altında olan hastalara ek oksijen vermelidir" denildi.