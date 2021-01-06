Ülkede son 24 saatte, 5 bin 142'si başkent Moskova'da olmak üzere, 24 bin 217 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 308 bin 601'e ulaştı.

Virüs kaynaklı can kaybı ise 59 bin 951 oldu.