Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da can kaybı 60 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 445 artarak 59 bin 951'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte, 5 bin 142'si başkent Moskova'da olmak üzere, 24 bin 217 yeni vaka görüldü.
Toplam vaka sayısı 3 milyon 308 bin 601'e ulaştı.
Virüs kaynaklı can kaybı ise 59 bin 951 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
Sıradaki Haber
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Her alanda başarısızım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz