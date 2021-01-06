İlk aşı, 39 yaşındaki Sanna Elkadiri isimli hemşireye yapıldı.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, krizin sonunun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Hollanda, aşı kampanyasına en geç başlayan Avrupa ülkelerinden biri oldu.