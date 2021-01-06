Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hollanda'da aşılama başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da, BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı.
İlk aşı, 39 yaşındaki Sanna Elkadiri isimli hemşireye yapıldı.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, krizin sonunun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.
Hollanda, aşı kampanyasına en geç başlayan Avrupa ülkelerinden biri oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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