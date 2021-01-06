Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu
ABD'de geçen ay bazı bakanlıklar da dahil birçok federal kurumun hedef alındığı siber saldırıların yankıları devam ediyor. Amerikan istihbarat birimleri, federal kurumlarına yönelik geniş çaplı siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Ulusal Güvenlik Ajansı ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ortak açıklama yaptı.
Söz konusu siber saldırıların ardında Rusya'nın olduğu ifade edildi.
Saldırıların ardından ortak bir çalışma grubu kurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Rusya merkezli gibi görünen bir tehdidin, son siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettik" ifadesine yer verildi.
Saldırılara ilişkin soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.
Etiketler: ABD Rusya Siber Suçlar Siber Saldırı
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