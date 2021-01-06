Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Ulusal Güvenlik Ajansı ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ortak açıklama yaptı.

Söz konusu siber saldırıların ardında Rusya'nın olduğu ifade edildi.

Saldırıların ardından ortak bir çalışma grubu kurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Rusya merkezli gibi görünen bir tehdidin, son siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettik" ifadesine yer verildi.

Saldırılara ilişkin soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.