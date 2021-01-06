İlk vakanın görüldüğü 21 Ocak'ın üzerinden 9 hafta geçmeden ABD, COVID-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bırakarak 27 Mart'ta ilk sıraya yerleşti.

Ülkede bugüne kadar ortalama günlük vaka sayısı 61 bin 500, ölü sayısı da 1190 civarında seyretti.

ABD'de COVID-19 şu ana kadar, 11 Eylül saldırıları kurbanlarının toplamından 120 kat daha fazla can aldı.

İlk vaka Washington’da görüldü

ABD'de COVID-19 ilk kez 21 Ocak'ta, Washington eyaletinde yaşayan ve Vuhan'dan dönüşünde testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir ABD vatandaşında görüldü.

Trump, "her şey kontrolümüz altında” dese de işler pek de öyle gitmedi.

Trump yönetimi, 2 Şubat'ta Çin'in Hubei bölgesinden yapılan seyahatlere sınırlama getirme, 3 Şubat'ta da salgın nedeniyle "halk sağlığı acil durum"u ilan etme kararı aldı.

İlk ölüm Şubat sonunda

ABD'nin Washington eyaletindeki Evergreen Sağlık Merkezi'nde 29 Şubat'ta ülkedeki ilk COVID-19 kaynaklı ölüm gerçekleşti.

DSÖ, 11 Mart'ta salgını küresel ölçekte "salgın" olarak nitelerken Trump da 13 Mart'ta ülkede "ulusal düzeyde acil durum" ilan etti ve seyahat yasakları arka arkaya geldi.

New York salgının merkezi haline geldi

New York'ta ilk COVID-19, 1 Mart'ta Manhattan'da yaşayan sağlık çalışanı bir kadında çıktı. 25 Şubat'ta İran'dan döndükten 5 gün sonra testi pozitif çıkan kadın evinde karantinaya alındı.

Bir hafta içinde vaka sayısı 89'a yükselince New York Valisi Andrew Cuomo eyalette "acil durum" ilan etti.

Vaka artışının devam etmesi üzerine New York'ta okullar kapatılarak internet üzerinden eğitime geçildi. Broadway gösterileri, müzikaller, spor müsabakaları iptal edildi veya ertelendi.

Hastanelerde COVID-19 hastalarına yer kalmamaya başlayınca şehrin en prestijli uluslararası fuar alanı Javit Kongre Merkezi, askerler tarafından hastaneye çevrildi ve Central Park’a çadır hastaneler kuruldu.

Nisan ayı ABD’nin kabusu oldu

Nisan, ülkede COVID-19 salgının en zor geçtiği ay oldu. 1 Nisan itibarıyla ABD'de ölü sayısı 5 bin 336'ya yükseldi, vaka sayısı 223 bini geçti.

Nisan ayı en sancılı aylardan biri oldu. Perakende devleri iflas etti, işsizlik rakamları rekor kırdı.

10 Nisan'da ülkedeki toplam vaka sayısı yarım milyon eşiğini aştı. 25 Nisan'da ülkede toplam can kaybı 50 bini aşarken, 28 Nisan'da vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Yaza artan rakamlarla girdi

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (CDC), 28 Mayıs'ta ABD'de can kayıplarının 100 bin rakamını geçtiğini açıkladı, virüse karşı yerel ve federal düzeyde sıkı tedbirlerin uygulanmasına devam çağrısı yaptı.

10 Haziran'a gelindiğinde ABD'de COVID-19 vaka sayısı 2 milyona ulaştı. Özellikle ülkenin güney eyaletlerinde görülen artışlar nedeniyle Teksas ve Florida ekonomik açılmayı durdurdu.

Yaz mevsiminde salgının azalması beklenirken 2 Temmuz'da günlük vaka artışı 50 bin ile salgının başladığı günden o tarihe en yüksek seviyesini gördü. 7 Temmuz'da ABD'de vaka sayısı 3 milyona ulaştı.

Ağustos'a gelindiğinde, ABD'de COVID-19 vakası sayısı 5 milyonu geçti.

Trump ve eşi Melania da COVID-19'dan kaçamadı

2 Ekim'de, Trump ve eşi Melania'nın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılarak 3 gün tedavi altında tutuldu.

8 Ekim'e gelindiğinde Beyaz Saray Rose Garden'da törene katılan Trump'ın ekibindeki üst düzey çalışanlarında, COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 34'e ulaştı.

3 Kasım başkanlık seçimi yaklaşırken COVID-19 salgını ikinci planda kalsa da ana gündemin belirleyicisi olmaya devam etti.

Salgın nedeniyle eyaletlerin izin verdiği ülkede, "postayla oy kullanma" yöntemi seçimlere katılımı rekor seviyede artırırken, Trump yönetimi için de hala devam eden "seçimlerde usulsüzlük" iddialarının temelini oluşturdu.

5 Kasım'da ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 100 binin üzerine çıktı, 9 Kasım'da da toplam vaka sayısı 10 milyonu buldu.

“Ocak’a dikkat” uyarısı

2021'e salgının gölgesinde giren ABD'de, yetkililer, Noel ve yeni yıl tatilleri nedeniyle yapılan seyahatlerin ocakta vaka ve ölü sayısı artışını "en korkunç" seviyeye çıkarabileceği uyarılarında bulundu.

Worldometers'in derlediği en son verilerde ABD'de vaka sayısı 21,5 milyona, can kaybı da 365 bine yaklaşmış bulunuyor.