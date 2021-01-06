Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere'de COVID-19 hastası kadın oksijen maskesini çıkararak kızlarıyla vedalaştı
[Fotoğraf:DHA]
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölmek üzere olan yaşlı kadın kızlarıyla konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardıktan hemen sonra yaşamını yitirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tedbirleri arttıran İngiltere'de hastanede yaşanan olay ülke gündemine damga vurdu.
Leicestershire bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Anabel Sharma, koronavirüs nedeniyle aynı gün hastaneye yatırıldığı ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 76 yaşındaki annesi Maria Rico ile yoğun bakım odasında el ele tutuştukları son anlarını paylaştı.
"Kurallara uyun"
Annesini koronavirüs sebebiyle kaybeden Sharma, insanlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kızı Sharma ve onun ailesiyle aynı evde yaşayan Rico’nun, torunlarından birinin koronavirüs kapmasıyla COVID-19’a yakalandığı öğrenildi.
Sharma ve annesi Rico’nun aynı gün kentteki hastaneye yatırılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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