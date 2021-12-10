Belçika hükümetinin COVID-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, ülkede 30 Omicron varyantı tespit ettiklerini söyledi.

Virolog Van Gucht, "Belçika'da şu anda vakaların yüzde 1 veya 2'sinin omicron varyantından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ancak yeni varyantın ocak veya şubat ayında baskın hale gelmesi mümkün" dedi.

Avrupa'da kayıtlara geçen ilk omicron kaynaklı vakanın Belçika'da görüldüğü açıklanmıştı. Güney Afrika ve Botsvana'da 25 Kasım'da tespit edildiği bildirilen omicron varyantının, ertesi gün Belçika'da görülmesiyle Avrupa'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Belçika'da halen delta varyantı baskın varyant olarak görülüyor. Ülkede sonbaharın başlamasıyla vakalar artmaya başladı. Kasımda yükselen vaka sayıları son bir haftadır az da olsa düşüyor. Şu anda günlük COVID-19 vaka sayısı 16 bin civarında seyrediyor.

Zorunlu aşılama fikri gündemde

Belçika hükümetinin, COVID-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme fikrini de ele alacağı bildirildi. Hükümetin İstişare Komitesi'nin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda konuyu tartışmayı planladığı aktarıldı.

Hükümetin aşılamalarla ilgili biriminin sözcüsü Gudrun Briat, salgından sorumlu birimin konu üzerinde çalıştığını, sağlık uzmanlarının yanı sıra hukukçuların da zorunlu aşılama fikrini incelediklerini söyledi.

Hükümet, geçen ay, sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmişti. Sağlık çalışanları için zorunlu aşılamada geçiş süreci 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Nisan'da ise yasal olarak tamamen zorunlu hale gelecek. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarının işini kaybetmeleri söz konusu olacak.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar tam doz aşılı olanların sayısı 8,7 milyonu buldu.