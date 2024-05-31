Belçika'da Gent Üniversitesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Üniversite Rektörü Rik Van de Walle tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçesi olarak "İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin boyutu, süresi ve niteliği" gösterildi.

Üniversite yönetiminin, İsrail üniversiteleri ve araştırma kurumlarıyla devam eden tüm akademik işbirliğini durdurduğu belirtilen açıklamada, işbirliğinin hukuken sona erdirilmesinin mümkün olmadığı halde üniversitenin ilgili projelerden tek taraflı çekileceği kaydedildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya açıklamada bulunan Van de Walle, "Gent Üniversitesi, Gazze'de meydana gelen çok ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine dahil olmak istemiyor. Bu nedenle üniversite, bu ciddi insan hakları ihlallerine karışan ortaklarla işbirliği yapmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Brüksel Özgür Üniversitesi 28 Mayıs'ta, Anvers Üniversitesi ise 30 Mayıs'ta İsrail ile ilişkilerini askıya aldığını bildirmişti.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde mayıs başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.