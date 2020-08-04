Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 25-31 Temmuz haftasında günlük ortalama vaka sayısının 517'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 60'lık artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar COVID-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 70 bin 314 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da 22'ye yükseldi.

Salgının başlangıcıdan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 850'ye ulaştı.

Huzurevlerine karantina

Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.