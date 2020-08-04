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Belçika'da COVID-19 vakaları artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 70 bin 314'e yükseldi.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 25-31 Temmuz haftasında günlük ortalama vaka sayısının 517'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 60'lık artışa karşılık geldiğini açıkladı.
Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar COVID-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 70 bin 314 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da 22'ye yükseldi.
Salgının başlangıcıdan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 850'ye ulaştı.
Huzurevlerine karantina
Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.
Etiketler: belçika'da koronavirüsSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 10:21
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