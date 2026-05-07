Belçika Dışişleri Bakanı: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisini konuşmanın bir yolu yok

Prevot, 10-14 Mayıs'ta Belçika'dan Türkiye'ye Kraliçe Mathilde liderliğinde yapılacak ekonomik misyon ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"Belçika ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden bir ortaklık var." diyen Prevot, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili şunları söyledi:

"Osmanlı İmparatorluğu ile ilk Dostluk Antlaşması 1838'de imzalandı yani çok uzun zaman önceydi ve bu da Belçika'nın diğer birçok Avrupa ülkesinden çok önce Sultan'ın nezdinde İstanbul'da temsil edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, Majesteleri Kraliçe Mathilde'nin önderliğindeki bu ekonomik misyonun, özellikle iş ve akademi dünyası ve kurumsal boyutlardaki açığı gidermek için iyi bir fırsat olacağını düşündük. 200 şirketten 400'den fazla kişi Türkiye'ye geliyor. Bu, çok şey ifade ediyor. Birçok bakan, üniversite rektörü, ayrıca birçok federasyon ve ticaret odası var yani ticaret işbirliğimizin seviyesini yükseltmeye gerçekten niyetliyiz. Bu, ilk hedeflerimizden biri."

Prevot, sosyal güvenlik, ulaşım, liman yönetimi, lojistik, havacılık ve savunma gibi diğer önemli stratejik sektörlerde yaklaşık 40 anlaşmanın imzalanacağını belirterek, "Yani paylaşacak çok şeyimiz var. Biliyorsunuz ki Türkiye, üç yıldır Belçika için AB dışındaki en büyük 5'inci ihracat pazarı. Bu, çok şey ifade ediyor. Bu büyük misyon sayesinde ki sanırım şimdiye kadarki en büyük misyon, Türkiye’yi Belçika’nın gerçekten stratejik bir ortağı olarak gördüğümüzü açıkça göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, her zamankinden daha stratejik bir aktör"

Maxime Prevot, "Türkiye, jeopolitik açıdan her zamankinden daha stratejik bir aktör. Dolayısıyla farklı sanayi sektörlerinin tedarik zincirinden Avrupa'nın küresel güvenlik mimarisine kadar uzanan tüm bu zorlukların Türkiye ile birlikte ele alınması gerçekten çok önemli. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi hakkında konuşmanın bir yolu yok." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor"

Prevot, güvenlik ve savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye, gerçekten stratejik bir ortak. Bunu örneğin Ukrayna'yı ele alırken bazı arabuluculuk süreçlerinin başlatıldığını ve İstanbul'da da devam ettiğini gördük. Türkiye'de de İran'da ve çevresinde olup bitenlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu düşünülüyor ve Türkiye, kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Dolayısıyla çok taraflılığın savunulması, toprak bütünlüğüne saygı ve bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin de özel bir sorumluluğu var. Türkiye, İttifak'ın güneydoğu kanadının koruyucusu. Bu nedenle, Türkiye'nin tüm stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak gerçekten önemli. Sadece ekonomik boyutta değil aynı zamanda tüm kıtanın güvenliği için de."