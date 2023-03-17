Belçika Budist Birliği, Mart 2006'da tanınma talebinde bulunmuştu. Birlik, Belçika'daki Budistlerin sayısını 150 bin olarak tahmin ediyor.

Budizm'in tanındığı diğer tek AB ülkesi Avusturya.

Şu anda Belçika'da resmi olarak tanınan altı ibadet hizmeti var: 1974'te tanınan Roma Katolik, Ortodoks, İsrail, Anglikan, Protestan Evanjelik ve İslam.

Budizm, 2002'den beri tanınan örgütlü laikliğin yanı sıra "mezhepsel olmayan bir felsefi örgüt" olarak tanınacak.

1,2 milyon euroya kadar federal fon alacak.

Parlamento tarafından onaylandıktan sonra yasa, yerel kurumların oluşturulmasına, liman ve havaalanlarına, hapishanelere, orduya, hastanelere Budist delegelerin gönderilmesine, resmi eğitimde Budizm kurslarının yanı sıra dini eğitimin verilmesine imkan sağlayacak.