Belçika Başbakan Yardımcısı: Lübnan'a planlanan işgal uluslararası hukuku ihlal ediyor

De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da "derhal ateşkes sağlanması gerektiğini" vurgulayarak, "Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplum İsrail'e azami yaptırımlarla karşılık vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı siyasetçi, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır." ifadelerine yer verdi.

Fransız siyasetçi Melenchon: Lübnan'ın kendini savunma hakkı var

Fransa'daki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Melenchon, "Felaket... Lübnan'ın işgali başladı. Lübnan'ın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya karşı kendini savunma hakkı vardır. Uluslararası hukuku destekleyen ülkeler, Ukraynalılara yaptıkları gibi, Lübnan'a da bunu yapabilmesi için gerekli araçları sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.