Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştığını savunan muhalifler sokakları terk etmiyor.

Eleştirilerin odağındaki Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise bir fabrikayı ziyaret etti.

Lukaşenko, grev yapan işçilere, "Beni öldürmediğiniz sürece seçim yenilenmeyecek." dedi. Bunun üzerine işçilerden biri "Kendinizi vurun!" diye bağırdı.

Sinirlenerek işçilerin üzerine yürüyen Lukaşenko, "Eğer biri burada provokasyon yaparsa bunu sert bir şekilde çözeceğiz." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı açıklamada, referandumla kabul edilecek yeni bir anayasa ile seçimin yenilenebileceği mesajını verdi.

Gösterilerin bilançosu

Belarus Sağlık Bakanı, gösterilerde şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da gözaltına alınan 6 bin 700 kişinin çoğunun serbest bırakıldığını, gözaltı merkezlerinde 122 kişinin kaldığını duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünya, Belarus'u yakından takip ediyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, yarın Belarus gündemi ile toplanacak.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki durum için "Yakından izliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya ise Belarus'a askeri destek vermeye hazır olduğunu belirtiyor.