ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin "büyük bir dalgayla" karşı karşıya olduğunu öne sürerek, bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi.

"Yeni Zelanda'da neler olduğunu gördünüz mü? Yeni Zelanda'da büyük dalgalanma var. Bu korkunç. Bunu istemiyoruz"

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz pazartesi günü 9, salı günü ise 13 yeni vaka bildirildi. Ülkede şimdiye kadar toplam 22 kişi hayatını kaybederken, ABD'de de 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'daki politikacılar, Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42 bin vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.