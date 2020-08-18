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Irak Başbakanı Kazımi, ABD’ye gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, resmi temaslar için ABD’ye gittiği bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kazımi resmi davet üzerine ABD’nin başkenti Washington’a gitti.
Kazımi’nin ziyaret kapsamında, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşeceği aktarıldı.
Irak Başbakanı, diğer ABD'li yetkililerle de bir araya gelerek, sağlık, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki meseleleri masaya yatıracak.
İlk yurt dışı ziyaretini İran’a yapan Kazımi, ABD sonrası Ürdün’e gidecek.
Etiketler: Irak Başbakanı mustafa kazımSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:41
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