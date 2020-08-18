Singapur Üniversitesi'nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde bulunan yeni koronavirüsün giderek yaygınlaşan mutasyonunun olumlu sonuçlanmış olabileceğini ifade etti.

Tambyah verilerin bazı bölgelerde D614G adı verilen mutasyonun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı.

Reuters'a konuşan Tambyah, "Belki de daha bulaşıcı, ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey. Çoğu virüs mutasyona uğradıkça daha az olma eğilimindedir. Çünkü konaklayıcılara ihtiyaçları var" dedi.

Malezya'dan bilim insanı Noor Hisham ise, D614G'nin 10 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiğini ve şu anda geliştirilmekte olan aşıların bu mutasyona karşı etkili olmayabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, bilim insanlarının şubat ayının başlarında virüs mutasyonunu keşfetmeye başladığını duyurmuş, mutasyonun daha şiddetli bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.