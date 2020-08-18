Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanlığı Basın Sözcüsü Olga Golant, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Novak’ın herhangi bir COVID-19 belirtisi göstermediğini belirterek, “Novak görevlerini uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmeye devam edecek. Hatta yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına da video konferans yoluyla katılacak.” dedi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493’e, ölü sayısı 15 bin 872’ye yükseldi.