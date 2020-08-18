İnsan hakları savunucuları, Hindistan'daki emniyet sisteminde "cezasızlık ve ihlal kültürünün" yaygın olduğunu kaydederek, polis teşkilatında reformlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Yeni Delhi merkezli İşkenceye Karşı Milli Kampanya hareketine göre, 2019’da polis gözetimi sırasında 125 kişi işkence veya farklı ihlaller dolayısıyla yaşamını yitirdi.

Hindistan’da 2016’da polis gözetimleri sırasındaki ölümlerin araştırıldığı bir raporun yazarı olan Jayshree Bajoria da yaptığı açıklamada, tüm sistemin, polisin hesap verebilirliğini sağlamak yerine emniyet mensuplarının ihlallerine kalkan olduğunu söyledi.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun 2017’deki yıllık raporunda ise Hindistan’da gözaltılar sırasındaki şiddetin çok yaygın olduğu ve neredeyse rutin bir hal aldığı belirtildi.

Raporda, yaşanan ölümlerin birçoğunun bildirilmediği vurgulandı.

Şüpheliler sıklıkla "çatışmalarda" ölüyor

Ülkede, şüphelilerin sıklıkla polisin "çatışma" olarak adlandırdığı olaylarda ölmesi, kafalarda soru işaretlerine yol açıyor.

Geçen ay Uttar Pradeş eyaletinde 8 polisi öldürmekle suçlanan bir şüphelinin, emniyet mensupları tarafından yakalandıktan sonra kaçmaya çalıştığı ileri sürülmüş, çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Söz konusu olay, ülkede polisin "kendi adaletini" uyguladığı tartışmalarını gündeme getirmişti.

Hindistan'da 2001-2018 yıllarında sadece 26 polisin gözaltılar sırasındaki ölümlerden suçlu bulunduğu belirtiliyor.

BM sözleşmesinin imzalanması çağrısı

Yeni Delhi merkezli İnsan Hakları Girişimi Topluluğu Yöneticisi Maja Daruwala, bu tür ihlallerin emniyet sistemi içerisinde sürekli olarak trajediyle sonuçlanan uzun vadeli yapısal kırılganlıklara ve zayıflıklara yol açtığını belirtti.

Aktivistler, gerekli reformların yapılması çağrısını yinelerken, emniyet mensuplarının insan hakları ve uygun soruşturma teknikleriyle ilgili konulardaki eğitimlerinin oldukça yetersiz olduğunu savunuyor.

İnsan hakları savunucuları ayrıca, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmesi’ni onaylamasını ve sözleşmenin hükümlerini iç hukukuna dahil etmesini talep ediyor.

Hindistan, söz konusu sözleşmeyi imzalamayan birkaç ülke arasında yer alıyor.