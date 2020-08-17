Tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gerilimin düşmediği Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko, seçim talebine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

RIA ajansındaki habere göre Lukaşenko, yeni bir cumhurbaşkanlığı seçiminin anayasa değişikliğinin ardından yapılabileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Ülkede, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun kazandığının açıklanması infial oluşturmuştu.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.