Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ordunun ülke dışında savaşmayacağını söyledi

Lukaşenko, Belarus haber ajansı Belta’ya açıklamada bulundu.

Belarus ordusunu savaşmak için sınır ötesine göndermeyeceklerini kaydeden Lukaşenko, “Ülkemiz dışına çıkma emri olmadı ve olmayacak. Yalnızca kötü niyetle bize gelirlerse savaşacağız. Bu kadar” diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirterek, sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta tatbikat nedeniyle Rusya'ya roket ve topçu birliklerinin gönderildiğini bildirmişti.