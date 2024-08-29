Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 12:37

Batı Şeria'nın Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da dünden bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cenin kentinde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği bildirildi.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın telekomünikasyon şirketlerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun altyapıda oluşturduğu büyük tahribat nedeniyle Cenin kentindeki iletişim şebekesini besleyen ana hatlar zarar gördü.

Sabit telefon hatlarının yanı sıra mobil operatörler ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte, teknik ekiplerin dünden beri zarar gören noktalara ulaşmaya çalışmasına rağmen sahadaki durum buna elverişli olmadığı için bir ilerleme kaydedilmedi.

Cenin'deki ambulans merkezi ve Kızılay ekipleriyle iletişim kesildi

Filistin Kızılayı da Cenin'deki ambulans merkezi ve ekipleriyle iletişiminin tamamen kesildiğini vurguladı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, "Hastanede yaşanan sinyal bozucu durum ve internet kesintisinden sonra bir şeylerin yaşanmasından endişe ediyoruz." dedi.

Bazı banka şubeleri hizmet veremiyor

Filistin Para Otoritesi ise İsrail ordusunun internet hatlarını tahrip etmesine bağlı olarak Cenin kentindeki bazı bankaların şubelerinde hizmet verilemediğini duyurdu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Batı Şeria Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bir asırlık tarihe sahipler: 5 tabya daha koruma altına alınacak
12:43
Kilis'te köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor
12:32
Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza
12:44
Denizlerde plastik miktarı 2030 yılına kadar 53 milyon tona ulaşabilir
12:28
Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü
12:45
Vergi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
FOTO FOKUS
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ