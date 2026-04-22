Becirovic: Dost ülke Türkiye Cumhuriyeti ile çok iyi bir işbirliğine sahibiz

Becirovic, Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM'nin bahar oturumuna katıldı.

AKPM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin 1992-1995'te zalimce bir saldırıya uğradığını anımsatan Becirovic, "Bu saldırı sırasında, insanlığa karşı ciddi suçlar, başka savaş suçları ve Boşnaklara yönelik bir soykırım işlendi. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşen tek soykırım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, kurulda söz alarak, Becirovic'e "Bölgesel istikrarı güçlendirmek ve Balkanlar'da Avrupa Konseyi değerlerinin yayılmasını teşvik etmek konusunda Türkiye'nin girişimiyle başlatılan Balkanlar Barış Platformu'nun potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce, hangi araçlar, bu platformunun sahadaki somut etkisini artırmayı sağlayabilir?" sorularını yöneltti.

Becirovic, verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Balkanlar Barış Platformu konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Tüm NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi bir işbirliği içinde olmak istediklerini ifade eden Becirovic, "Dost ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile çok iyi bir işbirliğine sahibiz. Ekonomik kalkınmaya, gerilimlerin azalmasına ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye katkı sağlayan tüm girişim ve teklifler desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Becirovic, Bosna-Hersek'in dış politika hedeflerinin net olduğunu söyleyerek, ülkelerinin dış politika hedeflerini yerine getirmeye yardımcı olacak ve bölgenin tamamının istikrarını sağlayacak tüm fikirleri daima memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gören, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Becirovic ile AKPM Genel Kurulu'nda bir araya geldiklerine değinerek, "Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olan ülkemiz ve Bosna-Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra Balkan Barış Platformu'nun devam eden verimli sürecinin önemini vurguladığımız görüşmede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle bu dostluğu her zaman daha da ileriye taşıyacağımızı ifade ettik." ifadesini kullandı.