AA 22.04.2026 20:36

BM: İsrail askerinin Lübnan'da İsa heykelini parçalaması şok edici

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasını "şok edici" olarak niteledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyoz ile parçalamasına Genel Sekreter’in tepkisinin ne olduğu sorusuna Dujarric, "Şok ediciydi. En azından raporlardan askerlere karşı disiplin tedbirlerinin çok hızlı bir şekilde alındığını görmek bizi sevindirdi." diye cevap verdi.

Dujarric, Gazze’de yaklaşık 1000 cami yıkılırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun olay üzerine hemen özür dilemesini ve askerlerin hemen cezalandırılmasını ironik bulup bulmadığı sorusunu da, "Paralelliği veya ironiyi, hangi kelimeyi kullanmak isterseniz kullanın, siz kurun. Hangi din olursa olsun dini sembollerin, ibadethanelerin tahrip edilmesi kabul edilemez." şeklinde yanıtladı.

Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.

