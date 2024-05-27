Bebeklerin öldüğü hastanede yangın çıkışının olmadığı ortaya çıktı

Yangın cumartesi günü meydana geldi ve hastane sahibi ile görevli doktorun tutuklanmasına yol açtı.

Yapılan soruşturmada hastanede yangın söndürücünün veya acil çıkış kapısının bulunmadığı ortaya çıktı.

Trajedi, Gujarat eyaletinin Rajkot şehrinde bir oyun salonunda çıkan ve 27 kişinin ölümüne yol açan yangından saatler sonra meydana geldi.

Hindistan'da güvenlik normlarının gevşek uygulanması nedeniyle konut ve ticari binalarda sıklıkla yangınlar çıkıyor.

Polis komiseri Shahdara Surendra Chaudhary, ANI haber ajansına, hastanenin güvenlik sertifikası süresinin 31 Mart'ta dolduğunu söyledi .

Chaudhary, hastaneye yalnızca beş yatağa izin verildiğini ancak 10 yatak kurulduğunu da açıkladı.

Polis, yangınla ilgili olarak hastane müdürü Dr. Naveen Kichi'yi ve Akash adlı bir doktoru tutukladı.

Polis, olay sırasında görevde olan Dr. Akash'ın yoğun bakıma ihtiyaç duyan yeni doğan bebekleri tedavi etme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Delhi hükümeti adli soruşturma emri verdi.