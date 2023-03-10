Türkmenistan Merkez Seçim Kurulunun açıklamasına göre Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) gözlemci heyeti 26 Mart'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerini izlemek için Türkmen tarafının daveti üzerine başkent Aşkabat’a gitti.

Türkmenistan Merkez Seçim ve Referandum Kurulu Başkanı Gulmurat Muradov ile gözlemci heyetinin başkanı ve BDT Genel Sekreter Yardımcısı İlham Nematov arasında yapılan görüşmede yaklaşan milletvekilliği seçimlerine ilişkin konular ele alındı, sürecinin gidişatı ve seçimlerin gözlemlenebilmesi için gerekli koşulların oluşturulacağı konusunda konuk heyete bilgi verildi.

Nematov ise BDT gözlemci heyetinin çalışma ilkeleri ve organizasyonu hakkında bilgi verdi. Nematov, heyetin çalışmalarının Türkmenistan mevzuatına uygun olarak organize edileceğini ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına dayanacağını belirtti.