Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'da 5 Mart Pazar günü "potansiyellerden refaha" temasıyla başlayan BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı kapanış oturumu tamamlandı.

Konferansa katılan ülke ve uluslararası kuruluşlar, yatırımların yanı sıra hibe, kredi, yardım, kalkınma projeleri ve teknik destek olarak toplam 1,3 milyar dolardan fazla mali taahhütte bulundu.

En az gelişmiş ülkelerde yaşayan 1,2 milyar insanı olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen bu mali yardımlar, Doha Çalışma Programı'nın somut sonuçları olacak.

Doha Çalışma Programı en az gelişmiş ülkeler ve onların kalkınma ortakları tarafından gelecekteki şoklara karşı direnç oluşturmanın yanı sıra aşırı yoksulluğu bitirme ve iş gücü piyasalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

BM'nin en az gelişmiş ülkeler için tahsis ettiği yardımların yanı sıra taahhütte bulunan ülkelerin başında Katar, Suudi Arabistan, Kazakistan, Almanya, Kanada ve Finlandiya geliyor.

BM Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Amine Muhammed, kapanış oturumundaki konuşmasında, Katar'ın en az gelişmiş ülkelere geçmişten beri verdiği desteklerden övgüyle söz etti.