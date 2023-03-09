Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da valilik binasına düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Belh vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi. Valilik binasının hedef alındığı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayeti terör saldırısının hedefi oldu.
İdari toplantı yapıldığı sırada valilik binasına bombalı saldırı düzenlendi.
Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ve iki sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Etiketler: DEAŞ Afganistan Terör Saldırısı Terör Örgütü
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