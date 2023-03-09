Ulusal basındaki haberlere göre, içinde 151 kişinin bulunduğu Royal Cost Marine şirketine ait bir feribot bilinmeyen nedenle Librevil açıklarında battı.

Feribottaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 28 kişi kayboldu.

Petrol ekipmanı taşıyan bir geminin personeli ve birkaç balıkçı teknesi, feribotta bulunan 121 yolcu ve mürettebatı kurtardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Feribotun batmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.