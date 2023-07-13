BBC'deki skandalın merkezindeki isim ortaya çıktı

İngiliz BBC kanalındaki taciz iddialarının ardındaki ismin kanalın ünlü ekran yüzü Huw Edwards olduğu ortaya çıktı.

Olay, The Sun gazetesinin özel haberi ile gündeme gelmişti.

Haberde adı açıklanmayan bir BBC çalışanının reşit olmayan gencin uygunsuz görüntülerini satın aldığı iddiaları bulunuyordu.

İddialar bununla da sınırlı değildi.

Ayrıca reşit olmayan bir başka genç, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden sunucunun kendisi ile iletişime geçtiğini açıkladı.

Bir diğer iddia ise sunucunun 2021'de bir arkadaşlık sitesinden biriyle tanışmak için tecrit kurallarını ihlal ettiği yönündeydi.

Hastanede tedavi görüyor

Tüm bu iddiaların ardından Edwards’ın eşi Vicky Flind, Edwards adına yazdığı mektupta, ünlü sunucunun ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve şu anda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bu açıklama öncesi polis iddialarla ilgili suç işlendiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını duyurdu.

Skandalın merkezindeki 61 yaşındaki BBC sunucusu son 20 yıldır kanalın ana haber bültenini sunuyor.

Ülkenin en ünlü haber spikerlerinden biri olan Edwards Kraliçe İkinci Elizabeth’in

ölüm haberi, Kral Üçüncü Charles’ın taç giyme töreni de dahil olmak üzere en önemli ulusal etkinliklerin de sunuculuğunu yaptı.

BBC, iddialar gündeme geldiğinde söz konusu çalışanın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

