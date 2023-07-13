Müzik endüstrisi 2023'te rekor kırdı: Sadece üç ayda 1 trilyon dinleme

AP News raporuna göre, dünya çapındaki dinlemelerde önceki yıla göre yüzde 30,8'lik dikkate değer bir büyüme görüldü.

Bu da küresel müzik sektörünün artan önemini gösteriyor.

Ayrıca Luminate'in araştırmasına göre her beş Amerikalıdan ikisi, yani yüzde 40'ı İngilizce olmayan müzikler dinliyor.

Amerikalı müzik hayranlarının şaşırtıcı bir şekilde yüzde 69'u, diğer ülkelerden sanatçıların müziğine de değer veriyor.

Latin müziği ve K-pop, ABD'li dinleyicilerin İspanyolca, Fransızca, Japonca, Korece, İtalyanca, Almanca ve Arapça dillerinde Anglofonik olmayan müzik tercihlerinin başında yer aldı.

Luminate müzik analitiği ve endüstri ilişkileri kıdemli direktörü Jaime Marconette'e göre, 2023'ün ilk yarısında en çok dinlenen 10 bin şarkı arasında İspanyol ve Kore müziği hakimdi.

2021'den bu yana, İspanyolca müziğin ilk 10 bin içindeki payı yüzde 3,6 arttı. Öte yandan, İngilizce müziğin payı yüzde 4,2 düştü.