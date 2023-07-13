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Dünya
The Guardian 13.07.2023 09:58

Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var

Çarşamba günü açılan bir davada, Twitter'ın Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından işten çıkarılan binlerce çalışana en az 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı ödemeyi reddettiği iddia edildi.

Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var

Ocak ayında işten çıkarılmadan önce Twitter'ın çalışanlara sağlanan fayda programlarını denetleyen Courtney McMillian, toplu davayı San Francisco federal mahkemesinde açtı.

McMillian, 2019'da Twitter tarafından oluşturulan bir kıdem planı kapsamında, çoğu işçiye işten çıkarılmaları halinde her tam hizmet yılı için iki aylık taban ücret artı bir haftalık ödeme sözü verildiğini iddia ediyor.

Davaya göre, McMillian gibi üst düzey çalışanlara ise altı aylık temel ücret ödenmesi gerekiyordu.

Ancak McMillian, Twitter'ın işten çıkarılan işçilere yalnızca en fazla bir aylık kıdem tazminatı verdiğini ve birçoğunun hiçbir şey almadığını iddia ediyor.

Twitter, Musk'ın Ekim ayında şirketi satın almasının ardından maliyet düşürme önlemi olarak iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkardı.

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