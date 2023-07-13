Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2023 09:40

İngiliz ekonomisi mayısta yüzde 0,1 daraldı

İngiliz ekonomisi, mayısta beklentilerin altında yüzde 0,1 daraldı.

İngiliz ekonomisi mayısta yüzde 0,1 daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere ekonomisi nisandaki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından mayısta yüzde 0,1 küçüldü. Beklenti, ekonomik daralmanın mayısta yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

İngiliz ekonomisi, son 3 ayda ise büyüme göstermedi.

Mayısta üretimin yüzde 0,6 gerilemesi, ekonomideki küçülmede belirleyici faktör oldu. Üretim nisanda da yüzde 0,2 küçülmüştü.

İnşaat sektörü bu dönemde yüzde 0,2 daraldı, hizmet sektörü ise yatay seyir izledi. İnşaat sektörü nisanda yüzde 0,9 gerilerken, hizmet sektörü yüzde 0,3 büyümüştü.

Tüketiciye dönük hizmetler sektörü de nisandaki yüzde 1,1'lik büyümenin ardından mayısta yüzde 0,2 daraldı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üretim, enerji üretimi ve inşaat sektörlerindeki gerilemeyle daralma gösterdiğini belirterek, "Ancak hizmet sektörü mayısta ülkedeki grevlerin bir önceki aya göre azalmasının da etkisiyle yatay seyretti. Bilgi teknolojileri sektörü güçlü bir ay geçirdi. Son 3 ayda ise ekonomi genel olarak bir büyüme göstermedi." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hapiste tutulan 15 İran vatandaşı serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Müzik endüstrisi 2023'te rekor kırdı: Sadece üç ayda 1 trilyon dinleme
10:01
Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var
10:03
Hevesle satın aldıkları araçları, hüzünle araç mezarlığından teslim alıyorlar
09:57
Osmaniye'de 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
09:42
Bakan Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paydaki artış sürüyor
Hevesle satın aldıkları araçları, hüzünle araç mezarlığından teslim alıyorlar
Hevesle satın aldıkları araçları, hüzünle araç mezarlığından teslim alıyorlar
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ