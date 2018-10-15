BBC: Esed en az 106 kimyasal saldırı gerçekleştirdi

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşta binlerce kişi Esed'in kimyasal saldırılarında yaşamını yitirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, her seferinde kimyasal silah kullandığını reddeden Esed rejiminin zulmünü gözler önüne seren bir rapor yayımladı.

Rapora göre, rejim, Eylül 2013'ten bu yana Suriye'de en az 106 kimyasal saldırı gerçekleştirdi.

Katil Esed'i uluslararası sözleşmeler de durdurmadı

Oysa Esed rejimi Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni imzalamış ve ülkenin kimyasal silah stokunu imha etmeyi de kabul etmişti. Fakat Esed rejimini uluslararası sözleşme de durdurmadı.

En çok kimyasal saldırı İdlib'de gerçekleşti. 4 Nisan 2017'de İdlib'in Han Şeyhun kasabasındaki kimyasal saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kimyasal saldırılar 2018 yılında da devam etti. Doğu Guta'nın en büyük kasabası olan Duma, 4 ay boyunca 4 kimyasal saldırıya uğradı. Apartmanların bodrum katına sığınan 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kimyasal silah üretimine destek verenlere yaptırım uygulanacak

Kimyasal silahlar, pek çok insanın yaşam hakkını elinden alırken, Avrupa Birliği'nden kimyasal silahların yayılmasına karşı yeni yaptırım sistemi kararı geldi. Bu sisteme göre AB, kimyasal silah üretimi ya da kullanımına katkı sağlayanlara yaptırım uygulayabilecek. Kimyasal silahların geliştirilmesine mali ve teknik yardım sağlayan ya da bu silahların üretilmesini teşvik edenler de yaptırımların hedefinde olacak.

Kaynak: TRT Haber, BBC