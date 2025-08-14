Açık 26.2ºC Ankara
Dünya
AA 14.08.2025 23:30

BBC, canlı yayında Gazze'deki soykırımın "suç ortaklığıyla" suçlandı

İngiltere'de lise öğrencisi, BBC'nin canlı yayınında, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak yayın kuruluşunu, soykırımın "suç ortağı" olmakla itham etti.

BBC, canlı yayında Gazze'deki soykırımın "suç ortaklığıyla" suçlandı

BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı röportajda bir öğrenci, "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı durdurun ve BBC suç ortağı." ifadelerini kullandı.

Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek, "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." dedi.

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik ederken, "korkusuz" ve "zeki" olarak tanımladı ve insanlığın hala daha iyi bir gelecek umudu taşıyabileceğini belirtti.

ETİKETLER
Gazze İngiltere İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
